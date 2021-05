Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius unterhält sich mit einem Polizisten.

Julian Stratenschulte/dpa/archivbild

Hannover. Alle niedersächsischen Polizisten erhalten einen neuen elektronischen Dienstausweis, der unter anderem die Bevölkerung vor falschen Polizisten mit nachgemachten Ausweisen schützen soll.

Der Ausweis im Scheckkartenformat ersetzt den grünen Polizeiausweis aus Papier und wird in den nächsten Wochen sämtlichen rund 23 500 Polizeibeschäftigten ausgehändigt, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover. Etlic