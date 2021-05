Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister in Niedersachsen, und Barbara Havliza (CDU), Justizministerin in Niedersachsen, unterhalten sich im niedersächsischen Landtag.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Nach monatelangem Lockdown will Niedersachsen die Corona-Beschränkungen angesichts rückläufiger Zahlen vorsichtig lockern.

Dies soll in Kreisen und Städten der Fall sein, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz belastbar unter 100 liegt, kündigte die Staatskanzlei in Hannover am Montag an.Die mit der neuen Corona-Verordnung des Landes ab kommendem Wochenende ins Aug