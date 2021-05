Forstamt bekommt Löschtank für Pickup.

Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Bispingen. Was in Australien gang und gäbe ist, könnte auch in Deutschland Schule machen. Die niedersächsischen Landesforsten testen den ersten Löschtank auf dem Pickup eines Försters. Die Idee: Sie können schnell auf Waldbrände reagieren.

Die Niedersächsischen Landesforsten testen einen Löschtank zur schnellen Bekämpfung von Waldbränden. Mit einem Volumen von 600 Litern passt er auf jeden Pickup oder Anhänger. Das Forstamt Oerrel bekommt den Prototyp, der im Rahmen des Proje