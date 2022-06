ARCHIV - Ein Junge spielt Geige. Foto: Angelika Warmuth/dpa FOTO: Angelika Warmuth Musik 2300 Nachwuchsmusiker kommen zu „Jugend musiziert“ Von dpa | 02.06.2022, 04:03 Uhr

Erstmals seit zwei Jahren startet am Donnerstag der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ wieder im Präsenzformat. Bis 9. Juni werden in Oldenburg rund 2300 junge Nachwuchsmusiker und -musikerinnen ihre Stücke live und mit Publikum vor einer Jury präsentieren. Neben etwa 1500 Wertungsspielen stehen Workshops und Konzerte auf dem Programm. Die Wertungsvorspiele der jungen Musiker können kostenlos besucht werden. Auch auf drei Bühnen in der Fußgängerzone soll musiziert werden.