Kriminalität 23 Tonnen Kokain geschmuggelt? Festnahmen nach Ermittlungen 20.04.2022

Bei Durchsuchungen im Rahmen von Ermittlungen gegen eine international agierende Bande von mutmaßlichen Drogenhändlern sind elf Menschen festgenommen worden. Der Gruppe werde unter anderem vorgeworfen, Kokainlieferungen von mehr als 23 Tonnen aus Südamerika in die Europäische Union gebracht zu haben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Mittwoch in Hannover mit. Vorausgegangen seien lange, verdeckte Ermittlungen. Sie mündeten in einer „konzentrierten Durchsuchungsaktion“ in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Paraguay.