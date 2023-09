Lüneburg 23-Jähriger greift Mutter und Schwester an und legt Brand Von dpa | 22.09.2023, 15:23 Uhr | Update vor 59 Min. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Mann hat seine Schwester und seine Mutter in ihrem gemeinsamen Wohnhaus in Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die 36-jährige Schwester des mutmaßlichen Täters musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihre 60-jährige Mutter kam per Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik. Der 23 Jahre alte Mann legte außerdem noch ein Feuer in dem Haus, das die Feuerwehr löschen musste.