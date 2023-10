Unfälle 23-Jährige fährt mit Auto gegen Baum Von dpa | 08.10.2023, 09:03 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 23 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagmorgen in Leer mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Die Frau kam zuvor mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn in der Eisinghausener Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus. Da die 23-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand, werde nun gegen sie ermittelt, hieß es weiter.