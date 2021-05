Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Cremlingen. An mehreren Orten in Niedersachsen wurden am Samstagabend Gegenstände auf Bahngleise gelegt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, legten Unbekannte in Schandelah (Landkreis Wolfenbüttel) zwischen 17.20 und 18.05 Uhr mehrfach Steine, Flaschen, Äste und einen Aluminiumstuhl auf die Gleise der Bahnstrecke von Braunschweig nach Helmstedt.