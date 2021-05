Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht.

Nicolas Armer/dpa

Cremlingen. Zwischen Destedt und Schandelah (Landkreis Wolfenbüttel) ist ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte am Samstag ein 64-Jähriger, der auf einem Motorrad unterwegs war, den Radfahrer überholen. Dieser wollte gerade in einen Feldweg einbiegen. Dadurch stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Ver