Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hannover. Die Polizei in Hannover hat in der Nacht zum Sonntag nur wenige Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie registriert.

Die Menschen hätten sich größtenteils an die Anordnung gehalten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. In der Landeshauptstadt hatte es zum 1. Mai mehrere Versammlungen gegeben, einige dauerten laut Polizei bis in den frühen Abend. Die let