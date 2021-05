Festnahme bei Auflösung einer Feier in Salzgitter

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

Oliver Berg/dpa/Archivbild

Salzgitter. Bei der Auflösung einer Feier ist in Salzgitter eine 37 Jahre alte Frau wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen festgenommen worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kontrollierten Beamte eine Feier in einer Wohnung und trafen dabei vier Personen aus drei Haushalten an. Daraufhin sei die alkoholisierte Frau aggressiv gegenüber den Polizisten geworden. Sie habe fixi