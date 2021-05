Eine Verkäuferin der Oldenburger Bäckerei „Musswessels“ greift nach einem Brot im Brotregal.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Oldenburg. Tag für Tag landen haufenweise Lebensmittel im Müll. Doch es gibt es Wege, dies zu ändern.

Mit neuen Ideen für altes Brot sollen weniger Lebensmittel im Müll landen. Rund 360 Bäckereifilialen in Niedersachsen informieren am Tag der Lebensmittelverschwendung an diesem Sonntag, wie Backwaren richtig gelagert und Reste schmackhaft v