Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Molbergen. Mehrere unbekannte Täter haben in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) einen 20-Jährigen auf einer Straße angegriffen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mann, der auch selbst in der Gemeinde lebt, bei dem Angriff am Samstagabend leicht verletzt. Die Täter seien in einem Auto geflüchtet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.