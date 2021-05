Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme.

Hamburg. Wegen eines Reifenschadens hat ein 33-Jähriger auf der Autobahn 1 Richtung Hamburg die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen hohen Schaden verursacht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß der Mann am Samstagabend mit seinem Auto in Höhe Wildeshausen gegen die Außenleitplanke. Daraufhin drehte sich der Wagen und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der