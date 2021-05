Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Niedersachsens Landesregierung liebäugelt mit Corona-Lockerungen. Doch nach wie vor stecken sich jeden Tag Hunderte Menschen mit dem Virus an. Immerhin: Der Kreis der Impfberechtigten wird immer größer.

In Niedersachsen könnten schon Mitte Mai einige Corona-Auflagen wieder gelockert werden. Die Landesregierung prüft derzeit, welche Regeln vom 10. Mai an gelten sollen. „Wir werden in der nächsten Woche die Einzelheiten der zu erwartenden Ve