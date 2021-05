Spielbälle liegen im Netz eines Handball-Tors.

Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Buxtehude. Trotz der 24:29 (12:15)-Niederlage des Buxtehuder SV (10.

) gegen die SG BBM Bietigheim in der Handball-Bundesliga hat sich Dirk Leun zufrieden geäußert. „Die Mannschaft hat gerade in der Abwehrarbeit eine klare Reaktion gezeigt“, sagte der BSV-Trainer nach der Partie gegen den Tabellenzweiten am