Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Bentheim. Bundespolizisten haben einen per internationalem Haftbefehl gesuchten Mann am Bahnhof in Bad Bentheim in Niedersachsen festgenommen.

Eine Überprüfung ergab, dass europaweit nach ihm wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefahndet wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beamte hatten den 25-Jährigen am Donnerstag in einem Zug aus den Niederlanden kontrolliert. Die f