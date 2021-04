In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Silas Stein/dpa/Symbolbild

Hannover. Sie verlangen mehr Anerkennung im Alltag, mehr Personal und eine bessere technische Ausstattung: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen hat am Freitag in Hannover einen Forderungskatalog an Mitglieder des Landtags überreicht.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Innenminister Boris Pistorius (SPD), Justizministerin Barbara Havliza (CDU) und Finanzminister Reinhald Hilbers (CDU) kamen zu kurzen Gesprächen mit den Beamten vor das Parlamentsgebäude.GdP-Landeschef