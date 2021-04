Wer sich in Niedersachsen mit Priorisierung 3 gegen Corona impfen lassen kann

Ab Mai starten die Corona-Impfungen für Impfberechtigte in der Priorisierungsgruppe 3.

dpa/Patrick Pleul

Hannover. Im Mai sollen Impfberechtige der Priorisierungsgruppe 3 Impftermine angeboten bekommen. Wer in Niedersachsen dazugehört.

Als nächstes impfberechtigt werden in Niedersachsen Menschen aus der Impfpriorisierungsgruppe 3 sein. Während etwa im Norden in Schleswig-Holstein die Terminvergabe bereits datiert ist, steht in Niedersachsen noch nicht fest, ab wann sich I