Ein Kletterer steht an einer Klippe.

Boris Roessler/dpa

Lüneburg. Klettergärten in Niedersachsen dürfen nach einer Gerichtsentscheidung wieder öffnen.

Per Eilbeschluss ist die Corona-Verordnung des Landes in diesem Punkt vorläufig außer Vollzug gesetzt, wie das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Freitag mitteilte (Az.: 13 MN 241/21). Der Senat sei der Argumentation der Betreiberin eines