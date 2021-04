Zwei Wölfe stehen auf einem Feld.

Konstantin Knorr/dpa/Symbolbild

Hannover. Die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger findet es laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage erfreulich, dass wieder Wölfe in Deutschland leben.

77 Prozent seien der Ansicht, dass sie genauso wie Füchse, Rehe oder Biber zu unserer Landschaft gehören, teilte der Naturschutzbund (Nabu) am Freitag in Berlin mit. Er hatte die Umfrage anlässlich des Tages des Wolfes am 30. April in Auft