Sonne und Wolken zum Start in den Mai in Niedersachsen

Die Sonne kommt hinter den Regenwolken hervor.

Annette Riedl/dpa/Archivbild

Offenbach am Main. Das Wetter am Maifeiertagswochenende wird in Niedersachsen wechselhaft mit vielen Wolken, lediglich der Sonntag wird etwas freundlicher.

Am Freitag kommt es vereinzelt zu Regenschauern, am Nachmittag sind auch kurze Gewitter möglich, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 Grad im Oberharz u