Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister Niedersachsen, spricht.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Bei einer Entspannung der Corona-Lage will Niedersachsen Lockerungen der Beschränkungen in den Blick nehmen. So könnte schon bald die Außengastronomie wieder öffnen. Festgezurrt werden soll dies in der Corona-Verordnung, die vom 10. Mai an gilt.

Die Landesregierung prüft mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Zuge der Erarbeitung der nächsten Corona-Verordnung, die vom 10. Mai an gelten wird. „Wir werden in der nächsten Woche die Einzelheiten der zu erwartenden Verordnun