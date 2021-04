Abgeordnete sitzen in einer Plenarsitzung im niedersächsischen Landtag.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Der Landtag berät auf seiner Sitzung heute (10.00 Uhr) unter anderem über die Lage der Reha-Kliniken, die Überwachung von Tierversuchen sowie den regionalen Bahnverkehr.

Bei den insgesamt 77 Reha-Kliniken in Niedersachsen möchte die SPD wissen, wie Einbußen der Kliniken in der Corona-Krise abgefedert werden können. In der ersten Welle der Corona-Epidemie war auf einen Teil der Kliniken zugegangen worden, u