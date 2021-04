Polizeifahrzeuge stehen mit Blaulicht.

Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Soltau. Die Polizei ist mit einem großangelegten Einsatz gegen die Clankriminalität vorgegangen.

Etwa 150 Kräfte von Polizei und Finanzbehörde durchsuchten im Kampf gegen kriminelle Familienstrukturen am Donnerstag Geschäftshäuser und Privatunterkünfte im Heidekreis sowie in Bremen, Verden und Hannover, wie die Polizei in Soltau mitte