Erstmals mehr als 100 000 Impfungen an einem Tag

Eine Pflegerin wird gegen das Coronavirus geimpft.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Impftempo hat in Niedersachsen einen neuen Höchststand erreicht.

Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht, wurden am Mittwoch landesweit 113 287 Impfungen gegen Covid-19 erfasst. Darunter waren rund 105 000 Erstimpfungen, von denen zwei Drittel in Arztpraxen und ein Drittel in den Impfzentren