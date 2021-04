Eine Mitarbeiterin des Impfteams überprüft eine Spritze.

Hannover. Niedersachsen verteilt seine erste Charge des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson an fünf Regionen mit hohen Infektionszahlen.

Am Freitag und Samstag werden die Impfzentren in Vechta, Salzgitter, Delmenhorst, Peine und Wolfsburg damit beliefert. „Ziel ist es, die Menschen in diesen von der Pandemie besonders betroffenen Regionen noch schneller als bislang mit Impf