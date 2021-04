Blick auf das Bahlsen Werk und Logistik.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover. Der Kekshersteller Bahlsen will über einen Zeitraum von drei Jahren rund 100 Arbeitsplätze abbauen.

Etwa 60 davon würden noch in diesem Jahr gestrichen, teilte das Traditionsunternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Die Mehrzahl der betroffenen Stellen sei in Deutschland angesiedelt. Der Abbau finde auf allen Hierarchieebenen statt. Von