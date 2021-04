Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch.

Offenbach am Main. Viel zu kalt, zu wenig Regen, dafür aber jede Menge Sonnenstrahlen - so lässt sich die Wetterbilanz für den April 2021 in Norddeutschland zusammenfassen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, war der April in ganz Deutschland insgesamt so kalt wie seit 40 Jahren nicht mehr. Der vorläufigen Bilanz zufolge betrug der Temperaturdurchschnitt des als launenhaft geltenden M