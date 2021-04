Dampf steigt aus den Kühltürmen des Atomkraftwerks (AKW) Grohnde auf.

Emmerthal. Für die bevorstehende Stilllegung und den Rückbau des Atomkraftwerks Grohnde bei Hameln sowie den Bau eines örtlichen Zwischenlagers beginnen die Vorbereitungen.

Die Betreiberin Preussenelektra habe die Unterlagen zur Information und Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegt, teilte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag in Hannover mit. Das Kraftwerk, das seit 1984 in Betrieb ist, soll im Laufe d