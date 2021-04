Arbeitslosigkeit in Niedersachsen und Bremen leicht gesunken

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit leuchtet.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hannover. Saisonbedingt haben wieder mehr Arbeitsuchende eine Stelle gefunden. Der Frühjahrseffekt fällt in diesem Jahr allerdings geringer aus als vor der Pandemie. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen nimmt zu.

In Niedersachsen ist die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen. Im April waren 257 179 Menschen ohne Job - das sind 1,6 Prozent weniger als im März, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Hannover mitt