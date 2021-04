Tempo der Corona-Impfungen in Arztpraxen steigt

Mark Barjenbruch lächelt.

picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Hannover. Das Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus in den Arztpraxen in Niedersachsen steigt.

Seit Beginn der Impfungen in den Praxen am 7. April sei dort inzwischen über 340 000 Mal geimpft worden, sagte der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Am