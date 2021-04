Ein Imker hält eine Bienenwabe in den Händen.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Um mehr Unterstützung für Imker geht es im Landtag in Hannover. Die Grünen wollen Einschränkungen beim Einsatz von Insektengiften in der Landwirtschaft, damit Bienen besser gedeihen. Auch die Gartengestaltung spielt dabei eine Rolle.

Die Grünen im Landtag in Hannover machen sich für eine bessere Unterstützung von Hobby- und Berufsimkern in Niedersachsen stark. Insbesondere müsse sich die Landesregierung für ein endgültiges Verbot besonders schädlicher Insektengifte in d