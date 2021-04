Arbeitslosigkeit in Niedersachsen leicht gesunken

Ein Schild weist den Weg zur Agentur für Arbeit.

Hannover. In Niedersachsen ist die Zahl der Arbeitslosen leicht zurückgegangen. Im April waren 257 179 Menschen ohne Job - das sind 1,6 Prozent weniger als im März, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Hannover mitteilte.

Die Arbeitslosenquote sank auf 5,9 Prozent (März: 6,0 Prozent). Damit fiel der saisonbedingte Rückgang geringer aus als in Vor-Corona-Jahren. Im Vergleich zum April 2020 lag die Zahl der Arbeitslosen um mehr als 10 000 über dem damaligen W