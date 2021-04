Mehr Präsenzunterricht in Braunschweig und Gifhorn

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Angesichts niedriger Inzidenzwerte über mehrere Tage ermöglichen einige Kommunen in Niedersachsen von diesem Donnerstag an wieder mehr Präsenzunterricht und Kinderbetreuung.

In Braunschweig etwa gehen die Schulen in den Wechselunterricht (Szenario B) über und Kitas ersetzen die Notbetreuung durch einen eingeschränkten Regelbetrieb, wie die Stadt am Mittwoch ankündigte.Denselben Schritt für Schulen und Kitas ge