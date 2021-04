Wolfsburgs Bartosz Bialek (M) spielt gegen Dortmunds Raphael Guerreiro (l) und Emre Can.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Der polnische Stürmer Bartosz Bialek vom VfL Wolfsburg hat sich im Training einen Kreuzbandrisses im linken Knie zugezogen und wird dem Fußball-Bundesligisten für mehrere Monate fehlen.

Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Bialek werde nun zeitnah operiert. Der hochtalentierte Angreifer kam vor dieser Saison von Zaglebie Lubin nach Wolfsburg und erzielte in seinem ersten Bundesliga-Jahr bereits zwei Tore in 19 Spielen.