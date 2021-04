Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Der Landtag in Hannover hat die Auflösung der umstrittenen Pflegekammer zum 30. November dieses Jahres beschlossen.

Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten am Mittwoch in Hannover einem Gesetz zur Abwicklung der Kammer zu, nur die Grünen votierten dagegen. Bereits im September hatte die Landesregierung die Entscheidung zur Auflösung der Kammer get