Wasserstoff-Testspeicherung des Energiedienstleisters EWE in Rüdersdorf.

Andreas Prinz/EWE/dpa/Handout

Oldenburg. Der nordwestdeutsche Energieversorger EWE wird seine privaten Stromkunden ab 2022 standardmäßig mit Ökostrom versorgen.

Das kündigte Vorstandschef Stefan Dohler am Mittwoch in Oldenburg an. „Die Umstellung auf erneuerbaren Strom ist alternativlos“, sagte er. Für Kunden, die bereits Ökostrom beziehen, solle der Anteil an regional produzierter erneuerbarer En