Polizei entdeckt Marihuana-Plantage in Bleckede

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Bleckede. In einem ehemaligen Fitnesscenter in Bleckede im Landkreis Lüneburg hat die Polizei eine professionelle Marihuana-Plantage ausgehoben.

Nach einem Hinweis ist das Gebäude am Dienstag durchsucht worden. Zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren seien festgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung von der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg und der Staatsanwaltschaft am