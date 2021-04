Junge Einbrecher stehlen Autos in Bremen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bremen. Vier junge Diebe sind in eine Autowerkstatt in Bremen eingebrochen und haben drei Fahrzeuge gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um zwei 13-Jährige, einen 17-Jährigen, der als Intensivtäter bekannt ist, und seinen um ein Jahr älteren Bruder. Sie stiegen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in die Werkstatt in