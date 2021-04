SPD will Nachweispflichten für Kita-Notbetreuung

Thomas Kutschaty (SPD), Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer, spricht.

Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf. Die SPD-Opposition fordert Nachweispflichten für die Notbetreuung in Kitas.

Die schriftliche Eigenerklärung, die Eltern derzeit abgeben müssten, entspreche dem Muster: „Ich bin wichtig, dann muss mein Kind in die Kita“, kritisierte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. Dies führe da