Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover. Die Erstimpfungen der Beschäftigten im niedersächsischen Justizvollzug werden in dieser Woche fast abgeschlossen sein.

Nahezu allen etwa 4000 Beschäftigen in den Gefängnissen sei in den vergangenen sechs Wochen ein Impfangebot gemacht worden, teilte das Justizministerium am Dienstag in Hannover mit. Die Impfbereitschaft sei hoch, sie liege zum Teil bei meh