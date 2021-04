Ein Blaulicht leuchtet auf einem Feuerwehrfahrzeug.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Iburg. Weil er einen Zimmerbrand im Kreis Osnabrück löschen wollte, hat sich ein junger Mann schwere Verletzungen zugezogen.

Eine Lebensgefahr könne bei dem 25-Jährigen derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer war demnach am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in Bad Iburg au