Dissen am Teutoburger Wald. Ein alkoholisierter 19-Jähriger hat in Dissen (Kreis Osnabrück) seinen Wagen zu schnell aus der Drive-In-Spur eines Schnellrestaurants gesteuert und ist so auf der Außenterrasse gelandet.

Da dieser Bereich wegen der Corona-Pandemie aktuell geschlossen ist, wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Auch der Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Kleinwagen hin