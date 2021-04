Motorradfahrer stirbt nach Unfall in Edewecht im Krankenhaus

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße.

Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Edewecht. Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Edewecht im Landkreis Ammerland ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Biker kurz vor einem Kreuzungsbereich ein Auto überholen. Ein 65 Jahre alter Autofahrer bemerkte das Motorrad nicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Be