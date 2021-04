Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

Lüneburg. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts gegen ein Abschieben bereits in Griechenland anerkannter Flüchtlinge hat der Flüchtlingsrat einen Abschiebestopp von der Landesregierung verlangt.

Diese müsse den Kommunen per Erlass verbieten, Geflüchtete nach Griechenland abzuschieben, teilte der Flüchtlingsrat am Montag in Hannover mit. Von dem Urteil seien schätzungsweise etwa 1000 Flüchtlinge in Niedersachsen betroffen, die trot