Buxtehuder SV erst am Mittwoch wieder im Training

Spielbälle liegen im Netz eines Tors.

Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Buxtehude. Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV werden aufgrund eines Corona-Falles in der Mannschaft bis Dienstag pausieren.

Die betroffene Spielerin befindet sich seit vergangenem Donnerstag in Quarantäne, hatte aber erst am Wochenende Symptome entwickelt. Nach zwei negativen PCR-Tests zuvor sei ein dritter Test am Sonntag positiv ausgefallen, teilte der Club m