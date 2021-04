Das Logo des Reiseunternehmens TUI hängt neben einem geschlossenen Reisebüro.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Der Touristikkonzern Tui weitet sein Angebot nach dem vieldiskutierten Oster-Neustart auf Mallorca in Kürze nun auch auf weitere südliche Ferienziele aus.

Ab dem kommenden Wochenende (1. Mai) gebe es wieder Reisen auf die Balearen-Nachbarinseln Ibiza und Formentera, hieß es am Montag aus dem Unternehmen. Wenige Tage später sind am 5. Mai die ersten Flüge der Saison nach Faro an der portugies