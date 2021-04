Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen, spricht.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Nordenham. Die insolvente Bleihütte Weser-Metall in Nordenham wird mit allen 330 Arbeitsplätzen vom Schweizer Rohstoffkonzerns Glencore fortgeführt.

In einem letzten Schritt einigten sich das Land Niedersachsen, der Landkreis Wesermarsch und Glencore über die Verantwortung für zwei Deponien am Stadtrand von Nordenham.Umweltminister Olaf Lies sagte am Montag in Hannover, die neue Glenco