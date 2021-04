Brand in Wohn- und Gewerbegebäude in Cloppenburg

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht.

Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Cloppenburg. In einem Wohn- und Geschäftshaus in Cloppenburg ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brannten die Räume im Obergeschoss. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Das Feuer konnte nach rund zwei Stunden gelöscht werden, das Obergeschoss ist jedoch nach dem Brand unbewohnbar.